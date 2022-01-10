"Это нереально": 13-летняя украинка ошарашила мир бокса своей безумной тренировкой (видео)

Восхищение юной спортсменкой выразил даже легендарный Леннокс Льюис.

Украинская боксерша Кира Макогоненко, которая в прошлом году завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы, произвела фурор в Сети.

13-летняя украинка выложила в Instagram видео одной из своих тренировок. Девочка по кличке "Розовая пантера" исполнила трюк, который вряд ли смогут повторить даже самые лучшие боксеры-профессионалы.

Кира одной рукой жонглировала мячом, а другой била по пневмогруше. Все это она делала одновременно, еще и балансируя на доске.

Мастерство юной украины не осталось без внимания топовых промоутерских компаний мира. Top Rank и DAZN Boxing опубликовали ролик с тренировки девочки у себя в соцсетях.

Запостил видео себе на страницу в Instagram и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис. Британец отметил, что никогда не делал ничего подобного.

"Мэнни (Стюард, тренер Льюиса - прим.) никогда не заставлял меня делать такое. Отличная работа", - написал легендарный боксер под видео.

Менее чем за неделю видео на странице украинки в Instagram собрало больше 150 тысяч просмотров. Пользователи соцсети щедро расхвалили девочку за ее навыки.

"Потрясающе", "Это нереально", "Координация, реакция, тайминг - топ", "Вот это у тебя мозг работает, как ты его так разогнала?" - написали любители бокса под вирусным роликом.

Добавим, что Макогоненко уже успела провести 57 поединков, во всех она победила.

Мечтой девочки является выступить на Олимпийских играх. Тренирует Киру ее отец, двукратный чемпион мира по кикбоксингу и чемпион Украины по рукопашному бою.

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