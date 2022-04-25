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"Это неуважение к Украине": легендарный чешский хоккеист требует недопуска россиян к матчу НХЛ в Праге

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"Это неуважение к Украине": легендарный чешский хоккеист требует недопуска россиян к матчу НХЛ в Праге

Доминик Гашек / Associated Press

Знаменитый чешский хоккеист, олимпийский чемпион 1998 Доминик Гашек призвал запретить российским игрокам принять участие в матче НХЛ в Чехии.

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли считает недопустимым разрешить российским хоккеистам сыграть в поединке НХЛ между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нэшвилл Предаторс", который должен состояться в октябре в Праге.

Об этом Гашек написал на своей странице в Twitter. Он заявил, что если НХЛ допустит россиян к матчу, то это будет проявлением неуважения к Украине и украинскому народу, страдающему от массовых убийств и преступлений со стороны российских оккупантов.

"Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком. Если так случится, я сделаю все, чтобы этот матч не состоялся в нашей стране. Обращусь к правительству Чехии, организаторам мероприятия, потенциальным партнерам и общественности.

Если матч все-таки состоится, я буду призывать игнорировать и осудить это решение. Следует понимать, что участием российских спортсменов в мероприятиях мы делаем огромную рекламу России и ее действий. Мы рекламируем агрессию российских военных против демократической страны, убийства десятков тысяч украинцев и преступления против человечества.

Матч НХЛ в Праге должен стать праздником мирового хоккея, а не рекламой российских преступлений в Украине. Это было бы неуважением со стороны НХЛ к Украине и ее народу. И это не должно произойти!", - подчеркнул Гашек.

Отметим, что в составе "Предаторс" в НХЛ играет российский форвард Яков Тренин. А за "Сан-Хосе" выступают российские защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также форвард Александр Барабанов.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сборная Украины одержала разгромную победу на старте юношеского чемпионата мира по хоккею.

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