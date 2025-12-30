"Это невероятная потеря": Усик отреагировал на ужасное ДТП с участием Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа / © Associated Press

Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на ужасное ДТП, в которое попал его бывший соперник – экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

Украинский боксер у себя в Instagram-сторис поддержал британца, а также выразил соболезнования родным и близким двух его тренеров, которые погибли в аварии.

Жертвами страшного ДТП в Нигерии стали Роберт Латц и Сина Гамми. Первый был личным тренером Эй Джея, а второй – тренером по физической подготовке.

"Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми. Они были не только частью команды Джошуа, но и его друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион", – написал Усик.

Усик отреагировал на ужасное ДТП с участием Джошуа / instagram.com/usykaa

Отметим, что автомобиль Lexus, в котором находился Джошуа и его тренеры, столкнулся с грузовиком. Латц и Гамми погибли на месте. Сам Энтони, который был на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. Его состояние – стабильное.

В своем последнем бою Джошуа в ночь на 20 декабря в Майами нокаутировал блогера Джейка Пола.

Эй Джей одержал досрочную победу в шестом раунде, до этого трижды отправив Пола в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.

Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

После своей победы над блогером Энтони бросил вызов другому экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

Напомним, ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера.