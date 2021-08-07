"Это невероятное счастье": каноистки принесли Украине 15-ю медаль Олимпиады в Токио

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова добавили в украинскую копилку еще одно "серебро".

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали "серебро" Олимпийских игр-2020 в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Украинки преодолели дистанцию за 1.57,499 минуты, отстав от лидеров - команды Китая - на 2 секунды. "Бронзу" выиграли спортсменки из Канады.

Добавим, что ранее Лузан завоевала "бронзу" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

После завоевания "серебра" Лузан прокомментировала это достижение.

"Это совсем другое ощущение, потому что это командная работа. Мы помогаем друг другу, делаем одно дело, у нас одна цель. Это совсем другое. Это невероятное счастье. Я очень рада за Настю, за себя.

Мы сделали это. Мы так мечтали, так этого хотели столько лет. И вот мы к этому пришли. Мы в тройке сильнейших в мире. Это что-то нереальное, не могу в это поверить. Это лучшее чувство для спортсмена. Нет ничего выше Олимпиады. Мы счастливы, что у нас это получилось", - сказала Лузан в эфире телеканала UA: Перший.

Гребля. Каноэ-двойка, женщины, 500 м. Финал

Китай - 1:55.495 минуты Украина (Людмила Лузан / Анастасия Четверикова) - 1:57.499 Канада - 1:59.041

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 15 медалей - одна золотая, 4 серебряные и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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