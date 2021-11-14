"Это невозможно": Шевченко открестился от трансферов футболистов сборной Украины в "Дженоа"

Подписать земляков новому коучу "грифонов" мешает лимит на игроков не из Евросоюза.

Новоиспеченный главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал слухи о том, что в зимнее трансферное окно он хочет подписать футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Александра Зинченко.

По словам наставника "грифонов", это невозможно из-за того, что у генуэзского клуба уже исчерпан лимит на игроков из стран, не входящих в Евросоюз.

"Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан", - сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Также Андрей ответил на вопрос о возможных трансферах в "Дженоа".

"С владельцем клуба у меня прямая связь. У нас уже был первый контакт, клуб вышел на меня напрямую. Обсуждали с руководством много моментов. Завтра важный день - переход клуба от старого владельца к новому. Клуб имеет серьезные амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит в Серии А, останется там или нет. Мы обсудили этот вопрос. Когда откроется трансферное окно, когда клуб увидит, как он хочет усилить команду, тогда мы поговорим об этом", - рассказал украинский специалист.

Напомним, несколько дней назад Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал дебютную пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".

Первый матч Андрея у руля генуэзского клуба запланирован на 21 ноября - в этот день "грифоны" в рамках 13-го тура Серии А будут принимать "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью.

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа" , подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.

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