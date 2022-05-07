"Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть": Ярмоленко умоляет мир спасти людей из "Азовстали"

"Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть": Ярмоленко умоляет мир спасти людей из "Азовстали"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к мировому сообществу с призывом помочь организовать эвакуацию людей из мариупольского завода "Азовсталь".

Российские оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь" и непрерывно обстреливать территорию завода из разных видов оружия, чтобы полностью взять его под свой контроль. Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к мировым лидерам с призывом организовать зеленый коридор для эвакуации всех, кто находится на "Азовстали".

"Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, из боевых самолетов "Азовсталь", на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ. Ежедневно умирают гражданские и военные.

Украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны. Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов оказывать давление на Путина и содействовать организации зеленого коридора для всех на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть", - сказал Ярмоленко в своем Instagram.

Напомним, вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась в международную медицинскую организацию "Врачи без границ" с просьбой вывезти из окруженного комбината "Азовсталь" всех людей, в том числе раненых защитников Мариуполя.

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