"Это походило на нытье": адвокат Гераскевича рассказал детали суда по делу о дисквалификации

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Евгений Пронин, адвокат украинского скелетониста Владислава Гераскевича в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассказал детали рассмотрения его апелляции на дисквалификацию с Олимпийских игр-2026, которая была отклонена.

"Прецедентная история, с таким не встречался. Было много забавных сравнений, но да, по сути, это была дисквалификация за намерение.

Владислав не дошел до трека. Откуда арбитры знали, откуда МОК знал, что у него в чехле – этот шлем, или, возможно, фотографии были заклеены – никто не проверял. Так как сам шлем технически был допущен к соревнованиям, экипировка Гераскевича была допущена к соревнованиям – в этом ему можно было соревноваться. Но после большого медийного резонанса они начали обращать на него больше внимания и почему-то решили запретить использовать этот шлем.

Это походило на нытье – могу говорить об этом менее дипломатическим языком", – сказал Пронин в эфире олимпийской студии Суспільне Спорт.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.