"Это повреждение мозга": посол ЧМ-2022 оскандалился гомофобным заявлением

Халид Салман в интервью оскорбил представителей ЛГБТ-сообщества.
Бывший футболист сборной Катара и посол Чемпионата мира 2022 года Халид Салман попал в громкий скандал из-за своего дискриминационного заявления о представителях ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает издание Reuters.
В интервью немецкому каналу ZDF он заявил, что гомосексуальность является повреждением мозга.
"Они должны принять наши правила. Это харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение мозга", – сказал Салман.
"L'omosessualità è una malattia mentale". La dichiarazione rilasciata alla tv tedesca @ZDF dall'ambasciatore dei Mondiali di calcio del Qatar Khalid Salman. pic.twitter.com/LiVgGY6Bbn— Alekos Prete (@AlekosPrete) November 8, 2022
После этих слов к группе подошел представитель организационного комитета и попросил прекратить интервью.
Скандальные слова Салмана вызвали негодование у мирового сообщества. Нетолерантное отношение к сексуальным меньшинствам осудили в соцсетях.
"Очевидно, что эти комментарии ужасные", – раскритиковала Салмана министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер.
Сообщается, что организаторы ЧМ-2022 отказались прокомментировать произошедшую скандальную ситуацию.
- ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.
- Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.
Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.
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