"Это повреждение мозга": посол ЧМ-2022 оскандалился гомофобным заявлением

Бывший футболист сборной Катара и посол Чемпионата мира 2022 года Халид Салман попал в громкий скандал из-за своего дискриминационного заявления о представителях ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает издание Reuters.

В интервью немецкому каналу ZDF он заявил, что гомосексуальность является повреждением мозга.

"Они должны принять наши правила. Это харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение мозга", – сказал Салман.

"L'omosessualità è una malattia mentale". La dichiarazione rilasciata alla tv tedesca @ZDF dall'ambasciatore dei Mondiali di calcio del Qatar Khalid Salman. pic.twitter.com/LiVgGY6Bbn — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 8, 2022

После этих слов к группе подошел представитель организационного комитета и попросил прекратить интервью.

Скандальные слова Салмана вызвали негодование у мирового сообщества. Нетолерантное отношение к сексуальным меньшинствам осудили в соцсетях.

"Очевидно, что эти комментарии ужасные", – раскритиковала Салмана министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер.

Сообщается, что организаторы ЧМ-2022 отказались прокомментировать произошедшую скандальную ситуацию.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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