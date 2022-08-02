"Это позиция": олимпийский чемпион из Донецка призвал сограждан переходить на украинский

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев отказался общаться на языке страны-агрессора в публичном пространстве и призвал украинцев последовать его примеру.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев решил перейти на украинский язык в публичном пространстве.

Об этом гимнаст рассказал в интервью "Общественному".

"После 24 февраля мы с друзьями решили время от времени общаться на украинском языке. Потому что я практически не общался на нем и почти не знал, но после всех этих событий решили переходить на украинский. Потому что это позиция, которую нужно выражать публично. Конечно, дома ты можешь общаться на русском, но в публичном пространстве, в городе ты должен говорить на государственном языке. В быту еще общаюсь на русском, потому что мне трудно 24/7 говорить на украинском", — сказал Верняев.

28-летний уроженец Донецка является олимпийским чемпионом 2016 года на брусьях, чемпионом мира 2014 года на брусьях, шестикратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом Европейских игр.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Верняев сразу встал на защиту Украины. Кроме того, он призвал полностью изолировать Россию от международного спорта.

Также сообщалось, что украинский олимпийский чемпион высмеял российского гимнаста Ивана Куляка за то, что представитель страны-агрессорки вышел на путинский митинг в "Лужниках" с чужой медалью.

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