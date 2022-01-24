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"Это позорно": футболист "Аякса" разозлил фанатов откровенной симуляцией (видео)

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"Это позорно": футболист "Аякса" разозлил фанатов откровенной симуляцией (видео)

instagram.com/lisandromartinezzz

Аргентинский защитник навлек на себя хейт в соцсетях.

Защитник амстердамского "Аякса" Лисандро Мартинес вызвал недовольство болельщиков нелепой симуляцией в конце матча 20-го тура Чемпионата Нидерландов против ПСВ.

В компенсированное время встречи команда Мартинеса вела с разницей в один мяч и пыталась удержать победный счет. В одном из эпизодов аргентинец сам наткнулся на ногу соперника и упал на газон. Мгновенно он начал имитировать адские страдания, чтобы потянуть время и заработать наказание для соперника.

Арбитр решил проигнорировать инцидент, и игра продолжилась. Поняв, что реакции на его актерскую игру не последует, Мартинес быстро вскочил на ноги и вернулся к игре, как будто ничего не произошло.

Видео эпизода выложили в соцсети, где симулянта жестко раскритиковали. Один из пользователей написал: "Я ненавижу такие вещи в футболе. Это позорно! Такие игроки не заслуживают играть в лучший вид спорта в истории".

  • Поединок завершился победой "Аякса" со счетом 2:1.
  • После 20 туров амстердамский клуб лидирует в Чемпионате Нидерландов, опережая ПСВ всего на два балла.

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