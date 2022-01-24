"Это позорно": футболист "Аякса" разозлил фанатов откровенной симуляцией (видео)

Аргентинский защитник навлек на себя хейт в соцсетях.

Защитник амстердамского "Аякса" Лисандро Мартинес вызвал недовольство болельщиков нелепой симуляцией в конце матча 20-го тура Чемпионата Нидерландов против ПСВ.

В компенсированное время встречи команда Мартинеса вела с разницей в один мяч и пыталась удержать победный счет. В одном из эпизодов аргентинец сам наткнулся на ногу соперника и упал на газон. Мгновенно он начал имитировать адские страдания, чтобы потянуть время и заработать наказание для соперника.

Арбитр решил проигнорировать инцидент, и игра продолжилась. Поняв, что реакции на его актерскую игру не последует, Мартинес быстро вскочил на ноги и вернулся к игре, как будто ничего не произошло.

Видео эпизода выложили в соцсети, где симулянта жестко раскритиковали. Один из пользователей написал: "Я ненавижу такие вещи в футболе. Это позорно! Такие игроки не заслуживают играть в лучший вид спорта в истории".

NO NO NO NO.. I hate this kind of things in football. Disgraceful! Лисандро Мартинес

Этот ребенок игроков не мешает играть большой спортивный сезон. #ajax #football #psvajax #jalkapallo #lisandromartinez pic.twitter.com/BCDGloVJNv -- Pauliina Luukkanen ( @ EevaPauliina ) January 23, 2022

Поединок завершился победой "Аякса" со счетом 2:1 .

. После 20 туров амстердамский клуб лидирует в Чемпионате Нидерландов, опережая ПСВ всего на два балла.

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