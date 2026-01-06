"Это прикольно": Магучих рассказала, как снималась в новом украинском мюзикле

Ярослава Магучих / instagram.com/rosya_dp

Реклама

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, как снималась в новом украинском мюзикле "Жив пес Сірко".

Подробностями своих съемок в рождественском мюзикле 24-летняя легкоатлетка поделилась в новогоднем выпуске подкаста "Олимпийский Огонь" на Champion Radio.

Спортсменка сыграла саму себя, по сценарию ей нужно было перепрыгнуть забор, с чем она быстро справилась.

Реклама

"Когда мне написали менеджеры с предложением сняться в мюзикле, я обрадовалась. Ура, наконец-то украинский мюзикл! Потому что для меня это воспоминание о моем детстве, когда вся семья собиралась, включала мюзиклы и все смотрели. Я даже недавно говорила сестре, что жалко, что нет такого мюзикла, чтобы посмотреть, как когда-то. А тут такое предложение!

Мне предложили… прыгать! А это я умею! По сценарию там персонажи должны были идти через забор, а мне предложили прыгать через него. Я волновалась, потому что привыкла прыгать по ровной поверхности, чтобы было классно. Но на съемочной площадке это организовали: все выровняли, все приготовили, чтоб мне было удобно. Я пришла, мне сделали макияж, прическу. Я попрыгала с нескольких сторон, полежала да и все. Прыгала ножницами, потому что там высота была 1 метр и 10 сантиметров. Весь процесс съемок занял меньше часа, может, минут 40. Это прикольно.

Художественные фильмы? Чтобы в них сниматься, нужно иметь актерское мастерство. Конечно, если меня позовут и у меня будет межсезонье, то я бы согласилась. И еще бы походила на актерские курсы, чтобы у меня все получилось хорошо", – рассказала Ярослава в интервью Евгению Толочину.

Отметим, что Магучих - двукратная медалистка Олимпийских игр. В Токио-2020 она выборола "бронзу", а в Париже-2024 завоевала "золото".

Реклама

В июле 2024 года Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, первой в истории взяв высоту 2,10 метра. Украинка превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ранее сообщалось, что Магучих призналась, какую новую цель имеет в спортивной карьере.