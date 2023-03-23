"Это просто безумие": Джошуа резко отреагировал на срыв титульного боя Усик – Фьюри

Энтони вспомнил, как дважды ему не удавалось договориться о поединке с соотечественником.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал срыв поединка между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Эй Джей вспомнил, как тоже оказался в похожей ситуации, когда дважды не сумел договориться о поединке с "Цыганским королем".

"Посмотрите, через какое дерьмо они сейчас проходят. Это просто безумие. Хорошо, что люди действительно могут видеть все то дерьмо, с которым приходится мириться, чтобы устроить бой. А мы с Усиком провели два успешных поединка.

Не могу сказать, что я просто собираюсь сидеть и ждать этого чудака Тайсона. Есть и другие отличные бои, которые я могу провести. Без Фьюри в моем послужном списке я не очнусь завтра в слезах и не буду убиваться с горя всю свою боксерскую карьеру. Если он "за", то и я "за", если нет – хорошо.

Я дважды находился в такой ситуации, но люди этого не помнят. Я должен был биться с Тайсоном перед поединком с Усиком. Первый раз он снялся из-за судебных разбирательств, арбитраж с Уайлдером, все повисло в воздухе. Потом у нас был запланирован бой в декабре. Состоится ли вообще когда-нибудь наш поединок?", – приводит слова Джошуа издание Daily Star.

Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", однако украинец и британец так и не смогли согласовать условия контракта на бой.

Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок.

В ответ команда украинца выдвинула британцу встречный ультиматум: либо Фьюри подписывает соглашение и поединок состоится 29 апреля, либо Александр будет биться с другим соперником.

После того, как поединок с Фьюри сорвался, Усик собирается сосредоточиться на обязательной защите поясов и вернуться в ринг в июне-июле этого года. Соперником украинца может стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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