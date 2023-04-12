"Это просто политика?": Долгополов эмоционально отреагировал на казнь россиянами украинского пленника

Экс-теннисист призвал показать жуткое видео всем, кто до сих пор считает, что "спорт вне политики".

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на резонансное видео казни украинского пленника российскими оккупантами.

В жестоком ролике, разлетевшемся соцсетями, российские террористы издеваются над украинским пленным военнослужащим и отрезают ему голову.

Долгополов, который сейчас воюющий в рядах ВСУ, распространил видео на своей странице в Twitter и призвал показать его всем, кто все еще считает, что "спорт вне политики".

"Россияне обезглавили украинского солдата. Это нужно показать всем клоунам, которые держат спорт подальше от политики, без размытия. Это просто политика, не правда ли? Также удивительно, что мы до сих пор мы не можем получить современные самолеты и ракеты большой дальности для борьбы с этим злом", – написал Долгополов.

Оккупанты жестоко казнили украинского военного

Напомним, поздно вечером 11 апреля в Сети появилось жестокое видео казни украинского военнопленного россиянами. Перед этим они его пытали, а потом отрезали еще живому голову.

Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на видео в Сети, на котором оккупанты отрезают голову пленному. Он отметил, что видео казни украинского защитника должен увидеть весь мир и реагировать.

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