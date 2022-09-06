"Это просто словесная диарея": катмен Усика отреагировал на предложение Фьюри выйти на ринг из Джошуа

Расс Амбер, катмен чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал предложение обладателя титулов WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) к своему соотечественнику Энтони Джошуа (24- 22 КО) проведение глазного боя.

"Итак, позвольте мне быть откровенным. Тайсон Фьюри, в последнем поединке одержавший легкую победу в апреле, хочет провести бой в декабре, через 9 месяцев после предыдущего боя.

Он бросает вызов Александру Усику и Энтони Джошуа, которые сражались всего 3 недели назад. Каждый на Земле, включая Фьюри, знает, что это просто словесная диарея", – написал Анбер в Twitter.

Так что я можу этот вести, @Tyson_Fury, который в последнее время ежедневно впадает в Август, и пытается бороться в Декабрь, 9 месяцев назад, является путешествием ее @usykaa и @anthonyjoshua, который только ведет 3 week. Everyone on earth, including Fury, knows its just verbal diarrhoea! — Russ Anber (@RussAnber) September 6, 2022

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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