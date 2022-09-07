"Это против правил": WBC не против, если Фьюри выйдет на ринг с Джошуа, однако не сможет назначить эту защиту титула

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что в рамках добровольной защиты титула супертяжелого веса Тайсон Фьюри может выйти в ринг против Энтони Джошуа, а не Александра Усика.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о потенциальном поединке британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Он отметил, что WBC не может назначить это сражение.

"Фьюри в апреле провел обязательную защиту, поэтому WBC не может назначить бой против Джошуа. Это будет против правил и прав чемпиона. Но он может провести добровольную защиту титула против Джошуа. Мы понимаем, что это большой бой двух британцев. Это очень интересный поединок. Несомненно, сейчас Фьюри – лучший сверхтяжеловес, и он на своем пике", — отметил Сулейман в комментарии Sky Sports.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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