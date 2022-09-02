"Это прямое пренебрежение принципами Хартии": Лавров заговорил об отстранении российских спортсменов, исказив слова президента МОК

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался по поводу "бана" российских спортсменов, которые были отстранены от соревнований под эгидой Международного олимпийского комитета из-за полномасштабного вторжения военных из их государства в Украину.

Лавров очевидно дал понять, что считает войну в Украине политическим событием, а не сознательным геноцидом украинцев и военным преступлением со стороны страны-агрессора. К тому же он исказил слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Об этом Лавров заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

"Когда президент МОК говорит, что мы будем решать вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в наших мероприятиях позже в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация, это прямое пренебрежение принципами Хартии МОК, которая включает недопустимость привлечения каких-либо политических соображений и политических моментов в развитие спортивного движения и спортивных федераций.

Это связано с конкуренцией, я думаю, не в меньшей степени, чем с желанием "наказать" РФ и Беларусь, убрать конкурентов", — сказал Лавров.

Отметим, Бах ни слова не сказал о политике, когда упоминал отстранение спортсменов из РФ и Беларуси. Глава МОК подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий России в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны. Это же касается и Беларуси, помогающей РФ атаковать Украину.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям.

Совсем недавно член Международного олимпийского комитета Крейг Риди выразил убеждение, что если военная агрессия РФ против Украины будет продолжаться, то шансы спортсменов из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх-2024 упадут фактически до нуля.

На последних летних (Токио-2020) и зимних (Пекин-2022) Олимпийских играх спортсмены из России выступали в нейтральном статусе из-за систематического нарушения РФ антидопинговых правил. Россиянам запрещалось использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборная ОКР (Олимпийского Комитета России — прим), которую расшифровывать запрещено.

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