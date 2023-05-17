"Это ради моей страны": Ломаченко поделился ожиданиями от боя с абсолютным чемпионом мира

Уже на этой неделе Василий может завоевать все пояса легкого дивизиона.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

Владелец украинского паспорта заявил, что будет биться ради бога, родных и своей страны.

"Для меня это кое-что особенное. Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Это все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И, конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся", – сказал Ломаченко Top Rank Boxing.

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Стоит отметить, что многие украинцы будут болеть против Василия в бою против Хейни. Ранее Ломаченко попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

В марте Ломаченко опубликовал видео с претензиями к Владимиру Зеленскому от УПЦ МП, назвав поведение президента Украины "демонстративным унижением". Более того, в одном из своих постов в Instagram уроженец Белгород-Днестровского сравнил Украину с нацистской Германией.

Хейни – Ломаченко: когда бой за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Напомним, ранее Ломаченко и Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным боем. В свою очередь, американский чемпион пообещал уничтожить Ломаченко.

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