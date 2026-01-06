"Это реально": Магучих призналась, какую новую цель имеет в спортивной карьере

Ярослава Магучих / © Associated Press

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих призналась, какую новую цель имеет в спортивной карьере.

В новогоднем выпуске подкаста "Олимпийский Огонь" на Champion Radio 24-летняя легкоатлетка заявила, что хочет побить собственный мировой рекорд.

В июле 2024 года Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, первой в истории взяв высоту 2,10 метра. Украинка превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

"Прыгнуть выше, чем на 2,10? Это реально и у меня есть такая цель. Я считаю, что у меня еще все впереди, я еще молодая. Уже не юная, но еще молодая спортсменка. Есть цель побить свой собственный мировой рекорд и улучшить свой результат. И это же цель – побить свой рекорд на открытом стадионе. Поэтому есть еще над чем работать.

У меня вообще никогда не было такого, чтобы я выходила на старт и думала о 2,10 и готова ли я к этому. Всегда, когда я выхожу на старт, я думаю как сделать качественный прыжок и прыгнуть как можно выше. И тренер знает, что я готова и всегда меня поддерживает. Но где-то с подросткового возраста побить мировой рекорд 2,09 было моей мечтой. Это уже тогда, когда я выбрала для себя прыжки в высоту. И я, и моя тренер, искренне верили, что мне удастся побить мировой рекорд и вот, мы это сделали!", – рассказала Ярослава в интервью Евгению Толочину.

Отметим, что Магучих – двукратная медалистка Олимпийских игр. В Токио-2020 она выборола "бронзу", а в Париже-2024 завоевала "золото".

Напомним, в 2025 году Ярослава стала трехкратной чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении и бронзовой призеркой чемпионата мира. В целом в прошлом году украинка 15 раз поднималась на пьедестал, 10 из которых – на самую высокую ступень.