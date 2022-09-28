"Это решение поможет Украине": в "Шахтере" жестко осудили ФИФА за неоднозначную позицию по отношению к РФ

Так, функционер "горняков" в очередной раз призвал ФИФА исключить Россию из списка членов организации.

"Я не знаю, что еще нужно сделать России, чтобы ФИФА отреагировала должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: "Ребята, давайте что-нибудь изменим".

ФИФА действует почти как монополия. Вы не найдете ни одного человека, который за что-то отвечает. Вы не можете найти человека, который мог бы вам ответить. Мы не можем найти человека, который мог бы сесть с нами за стол и сказать: "Хорошо, у вас есть проблемы, давайте сядем вместе, решим это и это". Такая глобальная организация должна действовать не так.

Отстранение России от Чемпионата мира по футболу - это временный акт. Но если бы они, например, исключили Россию из ФИФА, то это было бы решение, которое действительно помогло бы Украине. Это потому, что нам нужно воевать на всех направлениях, а не только солдатам на поле боя. Это было решение, которое мы ожидали от ФИФА. Но, как известно, решения нет", - сказал Палкин в интервью The Athletic.

Также генеральный директор "Шахтера" заявил, что считает ошибкой решение разрешить России принять Чемпионат мира 2018 года. По его словам, это убедило кремлевского диктатора Владимира Путина в возможности продолжить агрессию против Украины, что в итоге повлекло за собой полномасштабное вторжение.

"Все должны были обратить внимание на происходящее и все молчали. Вы видите, что произошло дальше, и становится понятно, что 2018 год был большой ошибкой. Путин делал все это в Крыму и ждал реакции европейских организаций, но большой реакции не было.

Это одна из причин случившегося 24 февраля, когда произошло полномасштабное вторжение в Украину. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция со стороны всего Европейского Союза, таких организаций как ФИФА со всего мира, возможно, эта война никогда бы не случилась.

Но я говорю вам на 100 процентов, когда ФИФА разрешила России провести Чемпионат мира 2018 года, Путин поверил и решил, что его действия нормальны, что он может предпринимать дальнейшие шаги", - сказал Палкин.

Ранее УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. Также сборную России не допустили к жеребьевке Евро-2024.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

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