"Это российская школа": соперник сборной Украины в 1/4 финала Чемпионата мира по волейболу отметился чудаковатым заявлением

В частности, помощник главного тренера команды Словении Зоран Кедачич отметил сильные стороны украинцев, но в то же время назвал их стиль "российской школой".

Его слова приводит RTV Slovenia.

"Они культивируют жесткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они недотягивают до россиян в росте, но они очень прыгучие

У них есть два неудобных волейболиста-левши (речь идет о Василии Тупчие и Олеге Плотницком, прим.). Оба – высокого уровня, быстрые, с быстрой левой рукой, и за этим нужно следить". Также Кедачич отметил, что задачей словенцев будет "заставить совершать ошибки".

Один из лидеров сборной Словении Ян Козамерник также уверен, что Украина – сильный соперник, от которого можно ожидать большого давления.

"Они однозначно очень сильны физически, мощно играют в блоке и точно не будут давать нам реализовать легкие мячи. Мы знаем, что если у них не пойдет подача, они будут оказывать на нас сильное давление. Мы должны их сдержать., не дать им заработать легкие очки. Если мы будем хорошо подавать и защищаться на их подаче, мы будем на пути к успеху. Нам необходимо применять наш технический класс", — отметил Козамерник.

Четвертьфинальный поединок ЧМ между Украиной и Словенией начнется в среду, 7 сентября, в 22:00 по Киеву;

В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0) , а Словения разобралась с Германией (3:1);

, а Словения разобралась с Германией (3:1); Другие пары полуфиналистов определятся в поединках Италия – Франция (на победителей этого матча может потенциально выйти Украина, если обыграет Словению), Аргентина – Бразилия и Польша – США.

Добавим, что действующим чемпионом мира по волейболу является Польша, победившая в финале 2018 года Бразилию.