"Это самое малое, что мы можем сделать": легионер "Динамо" приютил у себя дома беженцев из Украины

Испанский форвард также написал пост поддержки на украинском языке.
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, на правах аренды выступающий за испанский "Эйбар", помог украинцам во время войны с Российской Федерацией.
30-летний испанец предоставил убежище в собственном доме в Испании украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.
Кроме того, Соль опубликовал у себя в Twitter пост в поддержку украинского народа, причем текст написал на украинском языке.
"Любая помощь - мала. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь - ваш. Слава Украине!", - написал испанский футболист.
Любая помощь была. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине! pic.twitter.com/D6T079vnxD— Francisco Sol Ortiz (@fran_sol9) 17 апреля 2022
Соль подписал пятилетний контракт с Динамо в январе 2019 года. Этот сезон он проводит в аренде за клуб Сегунды "Эйбар". В нынешней кампании на его счету три гола в 25 матчах за испанскую команду.
Ранее сообщалось, что Роман Зозуля и Андрей Лунин сыграли в футбол с украинскими беженцами в Испании.
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