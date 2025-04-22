"Это самое слабое место украинца": экс-чемпион мира рассказал, благодаря чему Дюбуа победит Усика

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в среднем весе Серхио Мора поделился ожиданиями от потенциального объединительного боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Он считает, что британский боксер сможет победить украинца, воспользовавшись его самым слабым местом – уязвимостью перед ударами по корпусу.

По мнению Серхио, именно таким будет план Дюбуа на этот поединок. Якобы это поможет сделать Усика более медленным и уменьшит количество выброшенных им ударов.

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"Я с нетерпением жду этого поединка, потому что Усика ожидает совсем другой Дюбуа. Британец слишком рано вышел на первый бой с украинцем. Сейчас он зверь, чемпион мира с другой психологией. За 13 месяцев Даниэль нокаутировал двух претендентов, а затем уничтожил чемпиона мира.

Он изменился – больше работает джебом, не делает ставку на один удар. Ключ к победе над Усиком – это работа по корпусу. Я уверен, что Дюбуа будет иметь именно такой план на бой. Это самое слабое место украинца. Дюбуа никогда не бил ниже пояса – он работает только по корпусу. Это поможет победить Александра в реванше. Такие удары делают тебя медленнее.

Усик всегда держит руки слишком высоко, но, если бить по корпусу, ему придется открыть голову и опустить их ниже. Украинец больше не сможет выбрасывать много ударов, как он это делал с Фьюри. Нас ждет отличный бой, в котором мы увидим совсем другого Даниэля", – заявил Мора в комментарии DAZN.

Ранее стало известно, что бой между Усиком и Дюбуа планируют провести 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официально о поединке еще не объявили.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В настоящее время Усик владеет титулами WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа принадлежит пояс IBF.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.