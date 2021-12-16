"Это самый большой трансфер со времен Ярмоленко": Луческу подтвердил переход игрока "Динамо" в клуб АПЛ

"Это самый большой трансфер со времен Ярмоленко": Луческу подтвердил переход игрока "Динамо" в клуб АПЛ

Наставник "бело-синих" анонсировал трансфер в "Эвертон".

Несколько дней ходят слухи, что киевское "Динамо" оформило трансфер защитника команды Виталия Миколенко в "Эвертон".

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу подтвердил, что один из футболистов команды действительно перейдет в английский клуб. Фамилию игрока специалист не назвал, однако все указывает на то, что это именно Миколенко.

"Один из игроков "Динамо" переходит в "Эвертон". Это самый большой трансфер "Динамо" с момента продажи Андрея Ярмоленко. Идет молодой игрок, и это пример для других. Очень важно, кроме результатов, предоставить молодым игрокам возможность развиваться", — сказал Луческу в комментарии Telekomsport.ro.

Отметим, что ни киевский клуб, ни "Эвертон" еще не подтвердили на официальном уровне переход Виталия Миколенко.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 14 место турнирной таблицы АПЛ. Сегодня "ириски" сыграют с "Челси", закрывающим тройку лидеров чемпионата.

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