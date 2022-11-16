"Это шок": Беленюк и Верняев возмутились призывом главы МОК допустить российских спортсменов к соревнованиям

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк и обладатель "золота" Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев прокомментировали позорный призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха вернуть россиян и белорусов в международный спорт.

В своих соцсетях украинские спортсмены "разнесли" заявление Баха на саммите G20, в котором глава МОК призвал мировых лидеров поддержать политический нейтралитет в спорте, который позволил бы атлетам со всех стран участвовать в соревнованиях, несмотря на любые международные конфликты или войны.

"Именно в это время, пока Россия выпускает более сотни ракет по территории нашего государства, и мы имеем уже первые жертвы, господин Бах, который сейчас возглавляет МОК, на саммите G20 заявляет, что надо отходить от практики недопущения спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

Я не могу понять, где заявление главного олимпийца нашей страны по поводу этих слов? Где заявление министра молодежи и спорта, постоянно рассказывающего, что у них отличная коммуникация, они работают постоянно 24 на 7 для помощи украинским спортсменам, для продвижения проукраинской позиции?

Сейчас нам необходима эта проукраинская позиция и эти заявления, эта коммуникация. Именно сейчас, в этот день, когда Россия атакует. В это время, когда Бах заявляет о возможном допуске спортсменов из этих стран-террористов на международную арену", — сказал Беленюк в видеообращении.

"Заявление Томаса Баха – это шок для украинских спортсменов, а отсутствие реакции руководителей украинского спорта делает этот шок трагедией", – написал Беленюк под видео.

"В Украине обстреливают мирные дома, в подвалах сидят дети, а мир призывает считать Россию нормальной. Откуда такая несправедливость?", – написал Верняев.

instagram.com/verniaiev13

Также титулованный гимнаст опубликовал в Instagram видео с бомбоубежища, где юные украинские спортсмены вынуждены прятаться от российских ракетных ударов вместо того, чтобы тренироваться и выступать на соревнованиях.

"Для особо тупых, кто спрашивает, так в чем разница между украинскими и российскими спортсменами, так понятнее? Сегодня стартовал чемпионат Украины среди девушек. Они не смогли выступить из-за обстрела Украины российскими ракетами и вместо этого сидят в подвалах", – написал Верняев.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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