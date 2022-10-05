"Это смешная дискуссия": звездный шведский биатлонист осудил президента МОК за попустительство россиянам

Известный шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил с критикой в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха из-за его позиции в отношении российских спортсменов.

В конце сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о желании допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

Намерения президента МОК ослабить санкции против страны-оккупанта вызвали возмущение мирового сообщества, в частности, категорически осудил идею возвращения россиян к соревнованиям титулованный шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон.

"Я считаю, что это вообще смешная дискуссия. Большинство людей считали, что отстранение - это хорошо, когда россиянам запретили выступать прошлой весной. С тех пор ничего не изменилось. Ничего, что оправдывало бы смену решения.

Затем оказалось, что несколько российских спортсменов по другим видам спорта высказывали очень пророссийские мнения. Для распространения пропаганды использовался спорт. Многие российские спортсмены позировали с Путиным, и мы знаем, что многие спортивные лидеры в России очень близки к политической власти в стране.

Волнует, что все чаще начинают подниматься вопрос о том, что исключение россиян неправильно. Международная федерация лыжного спорта (FIS) открыта для участия россиян на чемпионате мира.

А президент МОК Томас Бах… Он был лучшим другом России во время допингового скандала, а теперь и во время войны. Интересно, что он получил за то, что соблюдал пророссийскую линию, к которой всегда возвращается. Я думаю, что это очень странно", - цитирует Самуэльсона Expressen.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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