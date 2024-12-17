"Это стало полным шоком": Мудрик подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг

Футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик впервые прокомментировал информацию, что сдал положительный тест на допинг.

23-летний полузащитник на своей странице в Instagram подтвердил, что его допинг-тест дал положительный результат.

В то же время Михаил заявил, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать детали ситуации, когда закончится расследование.

"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил FA, содержал запрещенное вещество.

Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу", – написал Мудрик.

Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября.

Ожидается, что в ближайшие дни также откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

По информации журналиста и комментатора Владимира Зверова, максимальное наказание, которое может грозить Мудрику, это отстранение на 4 года.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.

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