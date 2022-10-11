"Это стыд": титулованные шведские лыжницы пригрозили бойкотом, если россиян и белорусов допустят к соревнованиям

Ведущие шведские лыжницы заявили, что будут бойкотировать международные соревнования, в которых примут участие россияне и белорусы.

Сейчас представители стран-агрессоров отстранены в лыжном спорте, однако в конце сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о желании допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

Идею возвращения в мировой спорт россиян и белорусов категорически раскритиковали лыжницы сборной Швеции, в том числе трехкратная призерка Олимпийских игр Мая Дальквист.

"Это больше, чем спорт. Если подобное произойдет, это даже не будет обсуждаться - будет бойкот. Не понимаю, какими аргументами они пользуются для возвращения россиян, когда идет война. Ситуация не изменилась с тех пор, как они были отстранены", - заявила Дальквист в комментарии SVT Sport.

Необходимо не допускать спортсменов РФ и Беларуси к соревнованиям также подчеркнула бронзовая призерка Пекина-2022 Фрида Карлссон.

"Перед всем миром стоит ответственность, чтобы что-то сделать и выступить против разрешения им соревноваться, пока идет война", - считает Карлссон.

За полный запрет россиянам и белорусам соревноваться на международной арене также выступила обладательница Малого хрустального глобуса-2019/20 в спринте Линн Сван.

"Это стыд, это ненормально. Пока Россия ведет войну против Украины, мы должны дистанцироваться от нее и не допускать российских участников. По-моему, именно такой четкой позиции должны придерживаться в спорте. К сожалению, спорт и политика связаны", - сказала Сван.

Вопрос возможного разрешения россиянам и белорусам вернуться к соревнованиям Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует рассмотреть 22 октября.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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