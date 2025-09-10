"Это стыд": Трубин прокомментировал ничью сборной Украины с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

Анатолий Трубин / © Associated Press

Реклама

Вратарь сборной Украины по футболу Анатолий Трубин прокомментировал ничью с Азербайджаном (1:1) в выездном матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Это стыд, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, у таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим выходить дальше. Нужно каждому задуматься лично. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы хотим что-то.

Болельщики? Они, как всегда, самые лучшие. К ним нет никаких претензий. Неважно, где мы играем – всегда поддерживают. Поэтому большое спасибо", – сказал Трубин во флешкоментарии MEGOGO.

Реклама

Отметим, что именно Трубина фанаты избрали лучшим игроком сборной Украины в матче против Азербайджана.

В другом матче второго тура группы D сборная Франции в Париже одержала волевую победу над командой Исландии (2:1).

В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Так что после двух туров Франция с 6 очками единолично лидирует в этом квартете. Исландия (3 балла) занимает второе место. Украина (1 пункт) располагается на третьей позиции, опережая Азербайджан (1 очко) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Реклама

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 украинцы на выезде сыграют против исландцев, а французы примут азербайджанцев. Оба матча состоятся 10 октября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.