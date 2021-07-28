"Это судейская ошибка": украинский дзюдоист не согласен со своей дисквалификацией на Олимпиаде-2020

"Это судейская ошибка": украинский дзюдоист не согласен со своей дисквалификацией на Олимпиаде-2020

Кеджау Ньябали убежден, что действовал по правилам и был снят с поединка несправедливо.

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали прокомментировал свою дисквалификацию в 1/8 финала на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Во время схватки против Девлата Бобонова из Узбекистана наш спортсмен выполнил болевой прием на локоть, который судьи расценили как нанесение сопернику травмы и присудили украинцу поражение.

Ньябали заявил, что не согласен с этим решением, поскольку не нарушил никаких правил.

"Не считаю, что сделал какую-то ошибку. Сделал обычный прием, не делал никакого "залома" на локоть, я шел на плечо. Не понимаю. Он просто закричал, и мне кажется, что это сыграло на судей. Что я ему делал болевой со стойки. Но я не делал ничего такого, делал обычный подхват. Не согласен с решением судей. Так заканчивать соревнования... Плакать будем дома, уже все", - цитирует Кеджау Суспільне Спорт.

Дзюдоист добавил, что его тренер также не согласен с решениями судей, но и считает, что ему не стоило идти на такой риск в схватке с Бобоновым.

"Реакция тренера? Что там ничего не было. Это был риск, не надо было рисковать. Я не видел в этом риска, а лишь обычный прием и атаку, на которой затем можно заработать замечание сопернику. Не ощущаю усталости. Мне кажется, что это судейская ошибка, но надо пересмотреть, может сейчас я так говорю, потому что не видел. Посмотрю - скажу. Очень обидно так заканчивать этот турнир.

Не хочу оправдываться. К сожалению, я проиграл. Просто я не проиграл, не понимаю. Возможно, судьи правы, а я пытаюсь оправдываться. Проиграл - так проиграл, подняли руку не мою. Мне очень жаль", - сказал Ньябали.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира. Это исторический рекорд Украины на Олимпиадах.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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