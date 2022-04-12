"Это тряпки, играйте в зомбо-лиге": Пятов раскритиковал футболистов РФ за молчание о войне в Украине

"Это тряпки, играйте в зомбо-лиге": Пятов раскритиковал футболистов РФ за молчание о войне в Украине

Он считает, что даже по окончании войны российских спортсменов не допустят к международным соревнованиям.

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнениями о российских футболистах, которые боятся высказать свою позицию по поводу полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины.

37-летний голкипер подчеркнул, что в условиях войны не может быть нейтральной позиции. Также он считает, что после войны Россия продолжит находиться в изоляции от мирового спорта.

"Кому-то нравится это дерьмо. Зато с деньгами... Знаешь, я уверен, что они будут мучиться всю жизнь. Видеть фото из Мариуполя, Бучи, Харькова и других городов - мучаться. Дети вырастут, начнут все понимать, а что им скажет отец?" "Я боялся, сынок?" Не может быть нейтральной позиции.. Не может! Ты или за войну, или против нее. Потом уже будет поздно, и вы на всю жизнь останетесь фашистами.

- Футболисты из недоразвитой страны, похоже, боятся высказать свое мнение даже о запрете проведения международных матчей.

- Меня это больше всего удивило. Никто и не пикнул. Значит, их все устраивает. Нормальный спортсмен, несущий незаслуженное наказание, отстаивает свою позицию. Сражается за правду, за победу! Да разве это спортсмены - это тряпки…

- Российских футболистов попытался защитить даже главный тренер "Динамо". Тебя это удивило?

- Меня удивляет, когда о чьих-то словах спрашивают у кого-то другого. Спросите об этом у самого Мирчи Луческу. Я, например, немного запутался. За три дня прочитал несколько интервью с разными точками зрения. Думаю, там еще нужно с переводом разобраться, хотя я никого не защищаю…

Страна, которая нападает и убивает, не может делиться на спортсменов и не спортсменов. Как они говорят: "Мы один народ"? Их земляки такое творят, а они спокойно играют в футбол? Так не бывает. Считаю, что даже после окончания войны мир их не пустит в совместные соревнования. Есть зомбо-лига - там и играйте", - сказал Пятов в интервью "Команде №1".

Ранее сообщалось, что украинский защитник Ярослав Ракицкий присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах.

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