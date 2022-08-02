"Это тяжелое испытание": спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше

Ричард Риакпоре, спарринг-партнер Энтони Джошуа, назвал главную проблему британца перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком.

"Усик – это тяжелое испытание. Я верю, что он один из самых технически одаренных бойцов в мире. И Усик не только технически одаренный, но и ментально готовый к войне. Это самая плохая комбинация, потому что обычно у тебя есть что-то одно, а у Его обе эти черты удваивают количество твоих проблем, поэтому Эй Джей знает, что ему необходимо показать свое лучшее выступление.

В ситуации Джошуа вернуться и стать трехкратным чемпионом мира – это будет нечто особенное. Трехкратными объединенными чемпионами в тяжелом весе становятся редко. Это отлично, и он должен сосредоточиться на этом. Я верю, что он этого добьется», – цитирует боксера Sky Sports.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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