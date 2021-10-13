"Это ужас, нужно что-то делать": футболисты сборной Украины пожаловались на состояние газона после ничьей с боснийцами

"Это ужас, нужно что-то делать": футболисты сборной Украины пожаловались на состояние газона после ничьей с боснийцами

По их мнению, поле было откровенно плохим.

Футболисты сборной Украины Тарас Степаненко и Илья Забарный прокомментировали поединок 8-го тура групповой стадии отбора к Чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Так, по словам Степаненко, результат игры достаточно справедлив. Впрочем, особое внимание полузащитник уделил состоянию газона.

"При счете 1:0, когда мы играли от обороны и выбегали в хорошие контратаки, где нужно было просто отдать последний пас — и человек поставил бы ногу в пустые ворота. Вот этого не хватает. Этого не хватало с финнами.

Результат справедлив? Думаю - да. Мы не можем сказать, что у боснийцев не было моментов. Они нагнетали, шли вперед большими силами и зоны большие давали для контратак.

Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на "Олимпийском", где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята скользили на ровном месте. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня.

Мы еще вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации, а мяч дробит, прыгает", — отметил Степаненко.

В аспекте некачественного поля его полностью поддержал и Забарный.

"Согласен, это поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять, все падают. Ненормально, что только одна арена в стране может принимать такие матчи", — сказал защитник.

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

"Сине-желтым" осталось сыграть последний матч в отборочной группе на мундиаль — 16 ноября команда Петракова уже на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку