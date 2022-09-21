"Это ужасно": экс-помощник Шевченко и Реброва позорно вступился за РФ, отстраненную от Евро-2024

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо прокомментировал решение УЕФА отстранить сборную России от Чемпионата Европы 2024 года.

62-летний испанский специалист цинично посочувствовал стране-оккупанту, которую накануне УЕФА не допустил к жеребьевке Евро-2024.

Рауль Рианчо считает "бан" РФ ужасом для футбола и всего спорта, а также надеется на скорейшее возвращение государства-агрессора в европейское и мировое футбольное сообщество.

"Я верю, что эти санкции с отстранением сборной России закончатся, когда прекратится конфликт между Россией и Украиной. Конечно, это ужасно для футбола и всего спорта. Я желаю, чтобы сборная РФ поскорее вернулась в европейский и мировой футбол", - приводит слова Рианчо российское издание Sport24.

Добавим, что Рауль Рианчо в последнее время работал в РФ. Испанец был ассистентом, а позже исполняющим обязанности главного тренера в московском "Спартаке". Очевидно, "кровавые" российские деньги отняли у него всякое чувство стыда и справедливости.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне 2022/23.

Следует отметить, что национальную команду приспешницы страны-оккупанта - Беларуси - допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024.

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