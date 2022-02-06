"Это уже не футбол": Моуриньо устроил истерику после скандального матча в Серии А против экс-клуба Шевченко

"Это уже не футбол": Моуриньо устроил истерику после скандального матча в Серии А против экс-клуба Шевченко

Его подопечные забили гол на последних минутах, однако взятие ворот было отменено.

Главный тренер римской " Ромы " Жозе Моуриньо остался недоволен действиями главного арбитра в матче 24-го тура Серии А против "Дженоа".

Слова одиозного португальца приводит Football Italia.

"Я не хочу это комментировать. Я могу прокомментировать игру, но не гол и не красную карточку после реакции на это. Я предпочитаю избегать этого. Мы можем поговорить об игре, но не хочу. "Дженоа" отчаянно борется за очки, чтобы обеспечить себе спасение, поэтому они играют безобразно и смогли забрать домой то, что хотели.

Это не критика, потому что если бы я был на их месте, то, наверное, поступил бы так же. Наш гол не засчитали, и я не хочу судить об этом инциденте, потому что мог развиваться по-разному. Если судья принял правильное решение, то наш вид спорта, много лет назад ставший любимым видом спорта, изменился. Это другой вид спорта. Если это фол, это уже не футбол, надо называть это иначе. Нам нужно другое название, потому что это другой вид спорта. Если арбитр ошибся и не засчитал гол, он будет первым, кто расстроится из-за этого.

Для "Ромы" это дежавю, потому что в этом сезоне с нами такое уже случалось много раз. Есть и третий вариант, заключающийся в том, что наш клуб выглядит мелким в глазах тех людей, у которых есть власть. Я оставляю это там, поскольку Моуриньо, приехавший сюда семь месяцев назад – это другой человек, чем раньше", — сказал наставник "волков".

Отметим, что суть претензии Моуриньо заключается в том, что в конце игры римлянам удалось забить гол в результате точного удара Николо Дзаньоло. Главный арбитр, посмотрев видеоповтор, решил не засчитывать мяч из-за того, что в ходе атаки форвард столичного клуба Темми Абрахам сфолил на сопернике.

Как следствие, "Рома" и "Дженоа" расписали безголевую ничью со счетом 0:0. Команды доигрывали этот матч вдесятером — по красной карточке получили футболист "грифонов" Лео Остегор (69 минута) и все тот же Дзаньоло (90+5).

"Рома" с 39 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблице внутреннего первенства;

"Дженоа", в свою очередь, имеет теперь 14 баллов и идет на предпоследнем, 19 месте.

Добавим, что недавно главным тренером "Дженоа" был украинец — Андрей Шевченко. Впрочем, из-за неудовлетворительных результатов его уволили.