"Это уже ненормально": бывший тренер Роналду пожаловался на работу с португальцем

Маурицио Сарри убежден, что командные интересы должны преобладать над личными.

Новый главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри поделился впечатлениями от работы с форвардом Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе", который был предыдущим клубом итальянского специалиста.

62-летний коуч рассказал, что столкнулся с трудностями из-за эгоизма звездного португальца на футбольном поле.

"Работать с Роналду нелегко. Это международный бренд, и его личные интересы необходимо сочетать с командными. Это создает сложные ситуации. Честно говоря, мне кажется, я лучше справляюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно. Я больше люблю находиться на поле.

В такой ситуации сложно работать, но Роналду дает много положительного. Все-таки он добывает важные результаты. Очевидно, Роналду - это больше, чем команда или сообщество. Когда у тебя столько подписчиков, это уже ненормально. Такая ситуация - продукт нашего общества. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах. Командные ценности гораздо важнее личных", - цитирует Сарри TuttoJuve со ссылкой на Sport Italia.

| Sarri: " #Ronaldo ? It's not easy managing him, he's a multinational. I consider myself good at coaching and not at being a manager ".



[ @Tvdellosport ] pic.twitter.com/AaAHYEADb1 — Juventus Area (@juventus_area) July 5, 2021

Сарри возглавлял "Ювентус" в сезоне-2019/20. Под его руководством туринцы выиграли Серию А. Для "Старой синьоры" этот титул стал девятым подряд, а для Саррри - первым в карьере.

В августе 2020 года Маурицио был уволен из туринского клуба после вылета от "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку