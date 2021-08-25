"Это уже точно вам": украинской борчихе, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще одну

Спортсменка получила еще один неожиданный презент.
История с передачей квартиры своему тренеру Владимиру Яременко бронзовой призеркой Олимпийских игр-2020, украинской борчихой Ириной Коляденко получила неожиданную развязку.
Когда спортсменка со своим наставником посетили новострой, где расположено жилье, к ним в гости неожиданно пришел мэр Ирпеня Александр Маркушин.
"Это прецедент на всю страну... Наш город в стороне стоять не будет. Нас поддержали наши предприниматели. Мы вручаем еще одну квартиру. Это уж точно вам", - сказал мэр.
Также Маркушин заявил, что уже завтра на сессии городского совета депутаты проголосуют за то, чтобы выделить борчихе и ее тренеру по 100 тысяч гривен на ремонт квартир.
- Коляденко завоевала олимпийскую "бронзу" в 22 года.
- Ирина - призерка Чемпионата мира и чемпионка Европы.