"Это уже точно вам": украинской борчихе, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще одну

"Это уже точно вам": украинской борчихе, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще одну

Спортсменка получила еще один неожиданный презент.

История с передачей квартиры своему тренеру Владимиру Яременко бронзовой призеркой Олимпийских игр-2020, украинской борчихой Ириной Коляденко получила неожиданную развязку.

Когда спортсменка со своим наставником посетили новострой, где расположено жилье, к ним в гости неожиданно пришел мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Это прецедент на всю страну... Наш город в стороне стоять не будет. Нас поддержали наши предприниматели. Мы вручаем еще одну квартиру. Это уж точно вам", - сказал мэр.

Также Маркушин заявил, что уже завтра на сессии городского совета депутаты проголосуют за то, чтобы выделить борчихе и ее тренеру по 100 тысяч гривен на ремонт квартир.

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Коляденко завоевала олимпийскую "бронзу" в 22 года.

Ирина - призерка Чемпионата мира и чемпионка Европы.

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