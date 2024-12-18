"Это в контракте": промоутер назвал условие, при котором состоится третий бой между Усиком и Фьюри

По словам Фрэнка Уоррена, боксеры договорились о трилогии в случае победы британца во втором поединке.

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, назвал условие, при котором состоится третий бой между его клиентом и обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

По его словам, украинец и британец договорились о трилогии в случае победы "Цыганского короля" во втором поединке.

В то же время это произойдет, если ни один из боксеров не решит закончить карьеру. Соответствующий пункт есть в контракте.

"Это в контракте. Что бы ни произошло, это будет так, если Тайсон победит. При условии, что никто не уйдет на пенсию", – сказал Уоррен в интервью Boxing News.

Добавим, что ранее Уоррен сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой-реванш

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

Усик – Фьюри: какие гонорары получат боксеры за бой-реванш