Это вам не Мальдивы: легионер "Динамо" проводит отпуск в деревне (фото)

Карлос де Пена удивил выбором места отдыха.
Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена решил провести зимний отпуск не на теплых морских курортах, куда обычно отправляются футболисты украинской Премьер-лиги, а в сельской местности.
29-летний легионер "бело-синих" воспользовался паузой в чемпионате, чтобы побывать на родине.
Карлос поделился в Instagram фотографиями, как в деревне набирается сил в компании самых родных. На одном из снимков Де Пена катается с маленьким сыном на конях. А на другом фото держит в руке бокал вина и обнимает жену.
"Нет ничего лучше, чем несколько дней в деревне!" - написал футболист под серией кадров.
- Де Пена стал игроком "Динамо" в апреле 2019 года, придя в статус свободного агента. В сентябре этого года столичный клуб продлил контракт с уругвайским хавбеком.
- Вместе с киевлянами Де Пена выиграл чемпионат и по два раза Кубок и Суперкубок Украины.
- В нынешнем сезоне уругваец провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, отличился двумя голами и тремя результативными передачами.
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