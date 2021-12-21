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Это вам не Мальдивы: легионер "Динамо" проводит отпуск в деревне (фото)

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Это вам не Мальдивы: легионер "Динамо" проводит отпуск в деревне (фото)

instagram.com/carlosdepena

Карлос де Пена удивил выбором места отдыха.

Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена решил провести зимний отпуск не на теплых морских курортах, куда обычно отправляются футболисты украинской Премьер-лиги, а в сельской местности.

29-летний легионер "бело-синих" воспользовался паузой в чемпионате, чтобы побывать на родине.

Карлос поделился в Instagram фотографиями, как в деревне набирается сил в компании самых родных. На одном из снимков Де Пена катается с маленьким сыном на конях. А на другом фото держит в руке бокал вина и обнимает жену.

"Нет ничего лучше, чем несколько дней в деревне!" - написал футболист под серией кадров.

  • Де Пена стал игроком "Динамо" в апреле 2019 года, придя в статус свободного агента. В сентябре этого года столичный клуб продлил контракт с уругвайским хавбеком.
  • Вместе с киевлянами Де Пена выиграл чемпионат и по два раза Кубок и Суперкубок Украины.
  • В нынешнем сезоне уругваец провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

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