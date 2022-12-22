"Это вам не проскурки в Лавре делать": Беринчик привез чемпионский пояс на передовую (фото)

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик решил поддержать украинских военных на передовой. Обладатель титула чемпиона Европы EBU побывал в Торецке на Донетчине по возвращении в Украину.

Боксер передал защитникам Украины разное снаряжение, а также показал свой чемпионский пояс. На своей странице в Instagram Беринчик показал общую фотографию с военными.

instagram.com/berinchyk/

Один из них поблагодарил боксера за визит, сравнив его с Василием Ломаченко, недавно опубликовавшим фото из Киево-Печерской лавры, на которых выпекает проскуры.

"Это вам не проскурки в Лавре делать… Спасибо, Денис Беринчик, что въехал, за ничто, что не забываешь и поддерживаешь", – написал военный.

instagram.com/berinchyk/

В активе Беринчика 17 побед (9 – нокаутом) в 17 поединках на профессиональном ринге.

В последний раз украинец выходил на ринг на прошлой неделе, 3 декабря. Он победил француза Ивана Менди единодушным решением судей и получил титул чемпиона Европы по версии EBU.

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