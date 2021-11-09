"Это все спланировано": украинский олимпийский чемпион отказался назвать Россию агрессором

Золотой медалист Пхенчхана-2018 Александр Абраменко считает ситуацию "неоднозначной".

Обладатель золотой медали зимних Олимпийских игр-2018, украинский фристайлист Александр Абраменко поделился своим мнением о войне с Россией.

В интервью Tribuna.com 33-летний уроженец Харьковской области заявил, что не может однозначно утверждать, что Российская Федерация является страной-агрессором.

- Для вас неоднозначно, что Россия - агрессор, аннексировавший Крым и начавший войну на востоке Украины?

– Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают - а правда ли это? Вернее не так. Мне кажется, что все это спланировано.

– С обеих сторон?

– Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

– Кого вы имеете в виду?

- Я не знаю. Кто там что придумал. Я ведь не в тех кругах общаюсь. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется. Во всяком случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с их стороны.

– Ваша жена - россиянка. Как вы общаетесь на эту тему в семье?

– Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.

– Вы живете с ней в Киеве. Как ей находиться в информационном пространстве Украины, в котором Россию четко называют агрессором, убивающим наших солдат?

– Не воспринимает. Ей здесь комфортно, нормально.

- Жена тоже считает ситуацию неоднозначной?

- Ну да. Однозначно это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто правды не скажет - из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.

Абраменко завоевал для Украины единственную медаль на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане - "золото" в лыжной акробатике.

В 2019 году Александр выиграл серебро Чемпионата мира, который принимала Юта (США).

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