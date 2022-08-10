"Это всегда сложно, когда ты что-то любишь так сильно": 40-летняя Серена Уильямс готовится попрощаться с теннисом

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс решила окончить профессиональную карьеру в теннисе.

Об этом теннисистка написала в статье для Vogue.

"Мне было сложно признавать перед собой и другими, что мне приходится уходить из тенниса. Мы с мужем едва затрагиваем эту тему — это что-то вроде табу. Я даже не могу об этом разговаривать со своими родителями. Это будто не происходит на самом деле, пока ты не скажешь это вслух. Когда поднимается эта тема, у меня в горле становится неприятный клубок, и я начинаю плакать.Я обсуждала эту тему только с собственным психологом.Я точно не собираюсь это украшать.Знаю, что многие люди испытывают восторг из-за окончания своей кар. и мне хотелось бы чувствовать себя так же.

Пожалуй, лучший термин для описания моих намерений – это "эволюция". Я здесь, чтобы сообщить вам, что я планирую эволюционировать в противоположную теннису сторону, к другим важным для меня вещам", — написала американка.

Она дополнила свою статью публикацией в Instagram, указав, что будет продолжать играть еще несколько недель. То есть грядущий розыгрыш US Open, который состоится с 29 августа по 11 сентября, может стать последним для нее турниром.

"В жизни наступает время, когда нам приходится принимать решение о намерении двигаться в другом направлении. Это всегда сложно, когда ты что-то любишь так сильно. Боже, как я обожаю играть в теннис. Но теперь отсчет начат. Я должен сконцентрироваться на своем материнстве, духовных целях и открытии другой, но столь же увлекательной Серены. Я буду наслаждаться следующими несколькими неделями", — отметила теннисистка.

При этом Уильямс призналась, что мечтала побить рекорд Маргарет Корт по титулам на турнирах Большого шлема.

"Некоторые люди говорят, что я не самая величественная теннисистка в истории потому, что я не обогнала достижение Маргарет Корт в 24 титулы на турнирах Большого шлема, часть из которых она завоевала до Открытой эры. Я бы соврала, если бы сказала, что я не хотела избить этот рекорд. Возможно, я слишком многое думала об этом во время финалов, и это мне не помогло", — отметила она.

Серена Уильямс – 23-разовая чемпионка турниров Большого шлема. 40-летняя американка также четырехкратная олимпийская чемпионка. В своей карьере Серена семь раз побеждала на Wimbledon.

Напомним, что четыре украинских теннисистки выступят в основной сетке US Open-2022.

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