"Этот конфликт приносит только боль, страх, ужас и мучения": легендарный Пеле призвал Путина остановить войну в Украине

"Этот конфликт приносит только боль, страх, ужас и мучения": легендарный Пеле призвал Путина остановить войну в Украине

"Король футбола" бразилец Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине.

Письмо Путину 81-летний Пеле выложил на своей странице в Instagram, отметив, что война в Украине не приносит ничего, кроме боли, страха и мучений.

Отметим, что соответствующее сообщение российскому диктатору бразилец написал после победы сборной Украины в полуфинале отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 над Шотландией (3:1).

"Я хочу использовать сегодняшний матч как возможность обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт злой, безнравственный, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений", — написал Пеле.

В последний раз Пеле и Путин встречались в Москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. Российский лидер называл короля футбола одним из своих любимых игроков.

"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождающимися длинным рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня", — написал Пеле.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

"Мы воюем все, каждый на своем фронте": Зеленский поблагодарил сборную Украины за важную победу

Трогательная поддержка: фанаты сборной Украины "захватили" шотландский паб и исполнили "Ой у лузі червона калина" (видео)

"Пока ей не место в спортивном сообществе": Саладуха – об условии прекращения изоляции России