"Этот парень сумасшедший": Чисора раскрыл детали тренировок Усика накануне боя украинца с Фьюри

Британец заявил, что "Цыганский король" должен выложиться на полную для победы над украинцем.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора высказался о грядущем бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

40-летний Чисора остался ошеломлен тренировками украинского боксера. Он признался, что в поединке за звание абсолютного чемпиона мира будет поддерживать своего соотечественника, однако признал, что для победы над украинцем "Цыганский король" должен выложиться максимально.

"Этот парень сумасшедший. Позвольте мне кое-что объяснить, Тайсон не сумасшедший, Усик безумнее Тайсона. Все, что он делает, он делает до смерти.

К примеру, если вы помните, как он боксировал в Саудовской Аравии против Эй Джея. Если вы помните, его менеджер сказал: "Мы не знаем, как его остановить, потому что сейчас садится на велосипед в Дубае и проезжает 100 км на солнце".

Это нормальный человек? Это безумный человек. Вы можете вообразить, через что он прошел на тренировках. Я разговаривал с некоторыми ребятами, и они говорили, что его тренировки – сумасшедшие, он не может остановиться.

Я хочу, чтобы британец выиграл, но он должен выложиться по полной, чтобы это сделать", – сказал Чисора в интервью TNT Sports Boxing.

Добавим, что Чисора за время своей карьеры противостоял как Усику, так и Фьюри. В октябре 2020 года Дерек проиграл Александру единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Также он потерпел три поражения на ринге от Фьюри (2011, 2014, 2022).

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, накануне боя Усик и Фьюри показали вес. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

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