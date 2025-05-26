"Этот парень – зверь": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / @queensberrypromotions

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Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мыслями о грядущем объединительном поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

38-летний британец считает, что у его соотечественника есть хорошие шансы победить украинца.

Хан подчеркнул, что Дюбуа проанализирует ошибки, допущенные в первом бою с Усиком, и создаст проблемы Александру в реванше.

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"Безусловно. Дюбуа имеет хорошие шансы. Когда я увидел его бой против Хрговича, я сказал: "Этот парень – зверь". Он хороший боец. Его трудно победить. Он сделает выводы из ошибок, допущенных в первом поединке против Усика, и даст ему сложный бой. Смотрите, у него есть инструменты, чтобы выиграть этот бой", – приводит слова Хана Seconds Out.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем из-за скандального эпизода с первого поединка, когда британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса.

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Также на пресс-конференции Александр остроумно потроллил своего соперника.

Днем ранее Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Также сообщалось, что Усик ответил на критику со стороны тренера Дюбуа, который обвинил его в мошенничестве.

В Сети было опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Кроме того, букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.