"Этот засранец не говорит по-английски": непобедимый американец послал Ломаченко на х**

"Этот засранец не говорит по-английски": непобедимый американец послал Ломаченко на х**

Он заявил, что Василий не продает бои.

Непобедимый американский боксер Роландо Ромеро негативно отозвался об украинском боксере — Василии Ломаченко.

Об этом он рассказал в комментарии для Boxtalk101.

"Должен ли Теофимо дать Ломаченко реванш? Нет. Пошел он на х**. Лома не заслуживает реванша, если победит Ричарда Комми, потому что чертов Тео побил их обоих.

Вы считаете, что Лома нокаутирует Комми так же, как это сделал Теофимо? У Тео нет никакой нужды с ним драться, у него есть большая рыба. Если он сразится с ним снова, это ему ничего не даст. Ломаченко даже, черт возьми, не продает бои. Этот засранец не говорит по-английски. Если ты не владеешь английским или испанским, то не продаешь бои", — сказал Ромеро.

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Отметим, что свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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