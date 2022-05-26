"Эту игру будут помнить и через 50 лет": тренер сборной Ирландии эмоционально отреагировал на предстоящий матч с Украиной в Лиге наций

"Эту игру будут помнить и через 50 лет": тренер сборной Ирландии эмоционально отреагировал на предстоящий матч с Украиной в Лиге наций

Наставник ирландской команды Стивен Кенни прокомментировал поединок против Украины, который состоится 8 июня в Дублине.

Он отметил, что встречи его подопечных с украинцами состоятся на фоне военного вторжения Российской Федерации в нашу страну и преступления, совершенные оккупантами.

Об этом Кенни рассказал в комментарии The42.

"Это трагедия. Россия вторглась в Украину. Игра должна была состояться в Киеве, потом ее перенесли во Львов, теперь перенесли в Польшу. То, что она вообще произойдет, – это чудо. Домашняя игра в Дублине и через 50 лет будет оставаться важной игрой истории ирландского футбола

Из-за вторжения России погибли тысячи людей. Россия говорит не только о вторжении в Украину, они говорят о вторжении в другие страны, так что эта игра является важной игрой в современной истории. Для нас, как нации, это важная игра в нашей футбольной истории», – эмоционально заявил тренер ирландцев.

Отметим, что сборные Украины и Ирландии также встретятся и 14 июня. Эта дуэль будет сыграна в польском городе Лодзь на Муниципальном стадионе ЛКС, вмещающем 18 тысяч зрителей.

Напомним, в группе B1 Лиги наций-2022/23 сборная Украины сыграет против Ирландии, Армении и Шотландии. Победитель квартета поднимется в Лигу А цикла-2024/2025, аутсайдер — опустится в Лигу С.

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