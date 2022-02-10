"Эту рану снова вскрыли": в США отреагировали на допинг-скандал с 15-летней российской фигуристкой

"Эту рану снова вскрыли": в США отреагировали на допинг-скандал с 15-летней российской фигуристкой

Юная представительница ОКР подозревается в использовании запрещенного препарата.

В США прокомментировали допинговый скандал с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую на Олимпиаде-2022 в Пекине заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

Глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что это ставит под вопрос чистоту спорта.

"По сути, репутация всего олимпийского и паралимпийского движения балансирует на грани и держится на наших словах о том, что мы действительно верим в ценности, которые отстаиваем. Для спортсменов всего мира очень важно, чтобы эти ценности олимпийского движения выстояли, а одна из важнейших ценностей - это чистота спорта. Все спортсмены сегодня расстроены, потому что, возможно, эту рану снова вскрыли", - цитирует Лайонс Yahoo Sports.

Американский журналист Дэн Ветзель тоже жестко прошелся по россиянам и обвинил МОК в снисхождении к РФ, чьих спортсменов вообще не должны были допускать к Олимпийским играм.

"Эта Олимпиада и так уже была наполнена заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, поэтому будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-нибудь препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что ее накачали.

МОК официально запретил России выступать на Играх-2022 из-за государственного допингового режима, который обманул десятки спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи-2014.

Но при этом МОК превратил это отстранение в издевку, позволив российским спортсменам выступать под флагом ОКР. Это те же люди, те же цвета и, возможно, то же настроение победить любой ценой. Даже если эту 15-летнюю девочку Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лед с ее партнерами без тонны подозрений?", -заявил Ветзель.

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. В настоящее время церемонию награждения поставили на паузу из-за этой ситуации с допингом.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

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