Eurosport запускает трансляции на украинском: смотрите матчи Roland Garros-2025 на Киевстар ТВ

Смотрите трансляции матчей Roland Garros-2025 на украинском языке на Киевстар ТВ / © Киевстар ТВ

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Eurosport официально запускает трансляции на украинском языке, открывая новую страницу в истории спортивного вещания для украинских зрителей. Первым большим событием, которое прозвучит с украинским комментарием, станет престижный теннисный турнир Roland Garros-2025, который продлится с 25 мая по 8 июня в Париже. Трансляцию можно будет смотреть на Киевстар ТВ .

Этот шаг – ответ на долгожданный запрос украинских болельщиков – возможность следить за главными спортивными событиями мира на родном языке. Теперь зрители смогут наслаждаться трансляциями турниров Grand Slam, велогонками Гранд-туров, снукером, Олимпийскими играми и другими событиями с украинской озвучкой.

Особое внимание в этом году привлекает женский теннисный турнир Roland Garros, в котором примут участие пять украинок. Среди них – звезды национального тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк. Оба ранее демонстрировали высокие результаты на этом турнире: Свитолина неоднократно доходила до четвертьфиналов, а Костюк – до полуфинала в 2024 году в парном разряде.

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На турнире этого года Марта Костюк снова сыграет в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Надежда Киченок и Даяна Ястремская выступят вместе, продолжая успешное сотрудничество на корте. Людмила Киченок в этот раз сформирует дуэт с американкой Софией Кенин, а Ангелина Калинина объединится с китаянкой Сюй Ифань.

Еще три украинки – Юлия Стародубцева, Надежда и Марина Колб – вошли в резервный список участниц и могут получить шанс выйти на корт в случае изменений в сетке.

Также украинские теннисистки будут бороться за победы в одиничном разряде, где участие подтвердили четверо представительниц Украины, включая легендарную Элину Свитолину.

Смотрите матчи Roland Garros с украинской аудиодорожкой на телеканалах Eurosport – эксклюзивно на Киевстар ТВ .

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Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.

Справочно:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающих эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает больше 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua