Эвандер Холифилд отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

Легендарный американец похвалил украинца за его выступление в ринге.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

Выдающийся американский боксер поздравил украинца с триумфом, похвалив его за выступление в ринге.

"Усик, ты сделал это снова. Из тяжелого веса в супертяжелый, и побить парня из супертяжелого веса во второй раз... Отличная работа", – сказал Холифилд на своем YouTube-канале.

Добавим, что ранее Холифилд сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри. Эвандер заявлял, что украинец победит судейским решением и не ошибся.

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Усик победил Фьюри единогласным решением судей. По итогам 12 раундов все три рефери констатировали триумф украинского боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

Однако Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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