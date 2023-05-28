"Эвертон" без Миколенко одолел команду Забарного и спасся от вылета из АПЛ

"Лестер" и "Лидс" проведут следующий сезон в Чемпионшипе.
"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле обыграл "Борнмут" другого защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче заключительного тура английской Премьер-лиги (АПЛ) — 1:0.
Единственный гол "ириски" забили на 57-й минуте. Мощным и точным ударом отличился полузащитник мерсисайдского клуба Абдулайе Дукуре.
Отметим, что Миколенко не попал в заявку своей команды на эту игру из-за того, что восстанавливается после повреждения.. А вот Забаный отыграл полный матч в составе "вишен".
Эта победа позволила "Эвертону" (36 очков) сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон. В свою очередь, "Лестер" (34) и "Лидс" (31) присоединились к "Саутгемптону" (25), который раньше потерял шансы остаться в элитном дивизионе.
"Борнмут" с 39 очками завершил сезон на 15-й позиции в турнирной таблице АПЛ.
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